Евросоюз компенсирует нехватку угля из РФ закупками у Казахстана

Страны Европейского союза нарастили покупку угля у Казахстана после введения эмбарго на российский уголь.

26 июля российское новостное агентство "Коммерсант" сообщило, что после введения эмбарго на уголь из России страны Евросоюза в два раза увеличили покупку данного энергоресурса у Казахстана. По данным Eurostat, с января по май Казахстан направил странам Европы полтора миллиона тонн угля.

Сейчас Казахстан продаёт странам Европейского союза от 300 дот 400 тысяч тонн угля ежемесячно, хотя в прошлом году данный показатель едва достигал 70 тонн в месяц.