Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Запад самоизолировал себя и провалил «крестовый поход», попыткой изолировать Россию.

Мария Захарова отметила, что когда США узнали о начале турне главы МИД РФ Сергея Лаврова по странам Африки, «начали оббегать различные страны на уровне своих дипломатических представительств и умолять не фотографироваться с ним и отдельно его».

По словам Захаровой, это показывает на уровень «так называемой изоляции», на которую брошены информационные войска Запада: все виды пресс-секретарей на уровне правительств, Белый дом, Госдепартамент и специально координаторы на местах.

Захарова добавила, что США и ЕС опозорились на весь мир, когда объявили «крестовый поход» на Россию и попытались ее изолировать. Ничего из этого не удалось, а Запад попал в самую настоящую самоизоляцию.

Ранее Мария Захарова раскритиковала антироссийскую позицию Израиля. Она отметила, что если раньше Тель-Авив занимал нейтралитет, то сегодня явно выраженную проукраинскую позицию. Причем не на уровне украинского народа, а с поддержкой киевского режима.