Мэр Николаева пожаловался на ракетную атаку черноморского порта
По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, ВКС России атаковали инфраструктуру порта в регионе.
«Со стороны Черного моря с применением ВВС был нанесен массированный ракетный удар по югу области», - заявил Сенкевич украинскому государственному телевидению. Подробностей о последствиях он не сообщил.
Сообщается также, что удары были нанесены по Затоке в Одесской области. Подробности появятся на очередном брифинге Минобороны России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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