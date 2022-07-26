Мэр Николаева пожаловался на ракетную атаку черноморского порта

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, ВКС России атаковали инфраструктуру порта в регионе.

«Со стороны Черного моря с применением ВВС был нанесен массированный ракетный удар по югу области», - заявил Сенкевич украинскому государственному телевидению. Подробностей о последствиях он не сообщил.

Сообщается также, что удары были нанесены по Затоке в Одесской области. Подробности появятся на очередном брифинге Минобороны России.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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