Красавица из Оренбурга одержала победу в "Мисс Россия 2022"

Оглашены результаты конкурса красоты "Мисс Россия 2022". Самой красивой в стране стала представительница Оренбурга.

Победу в "Мисс Россия 2022" одержала 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга.

Титул первой вице-мисс достался Анне Будаевой, проживающей в Республике Чувашия. Вторая вице-мисс - Дарья Немаева из Хабаровского края.

Победительницей и новой обладательницей короны стала Анна Линникова из Оренбурга, звание первой вице-мисс присвоили Анне Будаевой, представлявшей Республику Чувашия, второй вице-мисс стала Дарья Немаева из Хабаровского края.

Конкурс проходил в российской столице, через 2 года перерыва из-за пандемии коронавирусной инфекции.

На официальной странице конкурса красоты в социальной сети "ВКонтакте" содержится информация о том, что Анна является студенткой второго курса пиар-отделения университета технологий управления и экономики в Питере.

Организаторы конкурса сообщили, что Линникова трудится в модельном бизнесе уже больше 6 лет, снимаясь как для отечественного, так и международного глянца и брендов косметики.

22-летняя красавица успела поработать по контракту в Китае, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Индонезии и Малайзии.

Новая мисс Россия также создала бренд женской одежды. Девушка свободно разговаривает на английском языке, в настоящее время изучает французский.

В свободное время красавица и умница посещает музеи, читает книги по истории искусств.