Красавица из Оренбурга одержала победу в "Мисс Россия 2022"
Оглашены результаты конкурса красоты "Мисс Россия 2022". Самой красивой в стране стала представительница Оренбурга.
Победу в "Мисс Россия 2022" одержала 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга.
Титул первой вице-мисс достался Анне Будаевой, проживающей в Республике Чувашия. Вторая вице-мисс - Дарья Немаева из Хабаровского края.
Победительницей и новой обладательницей короны стала Анна Линникова из Оренбурга, звание первой вице-мисс присвоили Анне Будаевой, представлявшей Республику Чувашия, второй вице-мисс стала Дарья Немаева из Хабаровского края.
Конкурс проходил в российской столице, через 2 года перерыва из-за пандемии коронавирусной инфекции.
На официальной странице конкурса красоты в социальной сети "ВКонтакте" содержится информация о том, что Анна является студенткой второго курса пиар-отделения университета технологий управления и экономики в Питере.
Организаторы конкурса сообщили, что Линникова трудится в модельном бизнесе уже больше 6 лет, снимаясь как для отечественного, так и международного глянца и брендов косметики.
22-летняя красавица успела поработать по контракту в Китае, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Индонезии и Малайзии.
Новая мисс Россия также создала бренд женской одежды. Девушка свободно разговаривает на английском языке, в настоящее время изучает французский.
В свободное время красавица и умница посещает музеи, читает книги по истории искусств.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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