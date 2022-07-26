Минсвязи: с 1 августа ДНР переходит на российский телефонный код

Министерство связи России анонсировало переход ДНР на российский телефонный код.

Днём вторника пресс-служба Министерства связи России сообщила, что 1 августа 2022 года освобождённые территории Донецкой Народной республики осуществят окончательный переход на российский телефонный код 856.

Российский эксперты сходятся во мнении, что переход на телефонный код РФ связан с возможной подготовкой референдума по вхождению ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России. Данный референдум может состояться уже в сентябре, о чём предупреждали ВГА Херсонской и Запорожской областей.