Минсвязи: с 1 августа ДНР переходит на российский телефонный код
Министерство связи России анонсировало переход ДНР на российский телефонный код.
Днём вторника пресс-служба Министерства связи России сообщила, что 1 августа 2022 года освобождённые территории Донецкой Народной республики осуществят окончательный переход на российский телефонный код 856.
Российский эксперты сходятся во мнении, что переход на телефонный код РФ связан с возможной подготовкой референдума по вхождению ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России. Данный референдум может состояться уже в сентябре, о чём предупреждали ВГА Херсонской и Запорожской областей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно: