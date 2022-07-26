Breaking Defense: Южная Корея предложила Австралии построить подводные лодки за семь лет

Авторитетное издание Breaking Defense сообщило, что южнокорейское правительство предложила австралийским коллегам построить неатомные подводные лодки за семь лет после подписания контракта.

Южная Корея предлагает Австралии две модели подводных лодок KSS-III с воздухонезависимой энергетической установкой. Такие подводные лодки способны переносить баллистические ракеты. Их называют самыми большими в мире неатомными субмаринами.

В презентации Сеула отмечалось, что подлодки оснащены комфортабельными каютами, благодаря которым «повышается боевой дух и эффективность экипажа». Кроме того, южнокорейцы отмечают, что у Австралии только сейчас нет необходимости в субмаринах, однако она возникнет в 2030-2040 годы, когда Канберра спишет свои устаревшие подводные лодки, но может не успеть получить новые.

До украинского кризиса Австралия рассматривала заказ неатомных подводных лодок у России. Осенью 2019 года именно в России открылась опытно-конструкторская работа, которая предполагает создание подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ).

Тем не менее, глава Крыловского государственного научного центра, доктор технических наук Павел филлитов отмечал, что российские подводные лодки с ВНЭУ сталкиваются с физической проблемой утилизацией тепла. К сожалению, данных о том, что проблему удалось решить, пока нет.