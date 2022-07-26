В Германии мошенники выманивают дальнобойщиков из кабины и «чистят» салон

Полиция Дрездена предупредила водителей грузовиков о мошенничестве на остановках для отдыха на автомагистралях региона.

По данным полиции, во вторник неизвестные заявили, что с грузовиком что-то не так, и таким образом выманили водителя из машины. Подельник в то же время забрался в кабину и украл деньги и ценные вещи.

Чиновники расклеили листовки на немецком, английском, польском, чешском, румынском и русском языках в зонах отдыха на автострадах А4 и 14, чтобы привлечь внимание к мошенничеству. Полиция посоветовала водителям всегда запирать двери.

С середины июня было четыре таких кражи, каждая из которых произошла утром в зоне отдыха Dresdner Tor на автомагистрали A4 недалеко от Вильсдруффа к западу от Дрездена.

Согласно информации, злоумышленники похитили в общей сложности около 25 000 евро наличными.