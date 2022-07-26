Венгрия готовит сценарий военного ЧП для защиты украинского Закарпатья

МИД Венгрии сообщил о подготовке военного сценария для защиты Венгров в Закарпатье на Украине.

Днём вторника министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично заявил, что его страна подготовила сценарий военного ЧП, при котором венгерской армии придётся принимать особые меры для защиты 150 тысяч венгром, проживающих в украинском Закарпатье.

При этом Сийярто отметил, что Венгрии выгодно, чтобы конфликт в Украине закончился максимально быстро, ввиду чего венгерская армия не станет идти на потенциально опасные действия.