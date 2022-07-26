Южная Корея решила восстановить автомобильные поставки в Россию

Авторитетное издание «Коммерсантъ» сообщает, что Южная Корея решила восстановить поставки легковых автомобилей в Россию. При этом поставки начались еще в июне.

По данным издания, за июнь 2022 года в Россию из Южной Кореи было ввезено автомобилей на общую сумму 22 миллиона долларов — это соответствует уровню поставок южнокорейских автомобилей в марте. Тем не менее, показатели поставок по-прежнему значительно ниже, чем в феврале (тогда в Россию было ввезено автомобилей на 146 миллионов долларов).

Отмечается, что в отличии от Евросоюза, США и Японии, Южная Корея не вводила никаких ограничений на поставки автомобильного транспорта в Россию. Поставки снизились не ввиду отказала заводить авто, а из-за нарушений логистических цепочек.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто сообщал, что запасов иностранных автомобилей на территории России хватит максимум на полгода, а при самых пессимистических сценариях — на три месяца. При этом проблема, как таковая, не в самих иностранных автомобилях, а в комплектующих.

В среднем автовладелец нового автомобиля ездит на нет 3-5 лет, а затем сдает в трейд-ин или продает с рук и покупает новый. Однако сейчас ситуация усугубляется тем, что поменять изношенные запчасти и комплектующие практически не представляется возможным.

Проблема частично решается благодаря замещению из Китая, однако Моржаретто напомнил, что многие сборочные предприятия там также остановили работу с марта (так как фактически являлись иностранными компаниями с производством в Китае).