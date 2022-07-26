Минобороны РФ: ракетным ударом в ДНР уничтожено 40 наёмников из Польши
Пресс-служба Минобороны РФ сообщила о ликвидации сорока польских наёмников в ДНР.
Днём 26 июля состоялся очередной брифинг Министерства обороны России, в ходе которого генерал Игорь Конашенков сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по временному пункту дислокации наёмников "иностранного легиона" армии Украины на территории Донецкой Народной республики.
По данным Конашенкова, в результате удара по базе иностранных солдат в ДНР армия России уничтожила не менее сорока наёмников из Польши.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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