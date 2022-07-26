ЕС не до Украины: Аналена Бербок призвала совместно тушить лесные пожары

По мнению главы МИД ФРГ Анналены Бербок, Германия и Чешская Республика должны еще более тесно сотрудничать в кризисных ситуациях.

В связи с разрушительным лесным пожаром в чешском национальном парке «Богемский лес» во время своего визита в Прагу Бербок сделала заявление.

«Подобно тому, как CO2 не останавливается на границе, лесные пожары также не останавливаются на границе», - сообщила политик из партии зеленых. Она также предложила встать на защиту климата и, в таких чрезвычайных ситуациях и на защиту гражданского населения.

Бербок напомнил, что в последние годы в Германии велись дебаты о возможном приобретении эскадрильи пожарных самолетов. Нынешний лесной пожар в Чешской Республике подчеркивает важность этого обсуждения для Центральной Европы.

Сейчас более 400 пожарных борются с огнем в национальном парке на границе с Саксонской Швейцарией. Огонь распространился на площадь около 30 га. Этот регион известен своим уникальным скалистым ландшафтом.