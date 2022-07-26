Expresso: Португалия не выполнит условия ЕС по сокращению расхода газа
Правительство Португалии отказалось выполнять требования Евросоюза, в которых ЕК призывает страны блока снизить потребление газа.
26 июля министр окружающей среды Португалии Дуарте Кордейру дал интервью местному изданию Expresso, где публично заявил, что его страна отказывается выполнять директиву Еврокомиссии, требующую от стран Европейского союза снизить уровень потребления газа на пятнадцать процентов.
По мнению Кордейру, требование ЕС звучит нелогично, поскольку для решения энергокризиса в Евросоюзе Португалии нужно создать такой же кризис в собственной стране, чего власти государства делать не собираются.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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