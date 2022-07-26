FT: визит Лаврова в Африку показал неспособность Запада сделать Россию изгоем
Издание Financial Times прокомментировала турне глава МИД России Сергея Лаврова по странам Африки.
26 июля британская газета Financial Times опубликовала статью с рецензией на стартовавший визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в африканские страны, в рамках которого главный политик РФ посетил такие государства как Египет, Конго и намеревается посетить Уганду и Эфиопию. По мнению журналистов FT, поездка Лаврова в Африку показала неспособность Запада изолировать Россию.
Публицисты FT отмечают, что уровень приёма Сергея Лаврова в африканских странах демонстрирует тот факт, что эти государства понимают потребность в российском продовольствии в условиях нынешнего кризиса, что делает Сергея Лаврова желанным гостем в любой точке континента.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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