Представитель партии «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре заявил, что запуск «Северного потока-2» необходим для сохранения экономики страны.

Штеффен Котре отметил, что вместе с возобновлением переговоров по решению конфликта в Украине, Германии необходимо задуматься о запуске «Северного потока-2». Он указал на то, что трубопровод был достоен еще в прошлом году, но так и не принят в эксплуатацию из-за специальной военной операции в Украине.

Котре подчеркнул, что если бы «Северный поток-2» был принят в эксплуатацию, то сегодня не возникало бы проблем ни с помощью Украине, ни с разрешением конфликта на территории этой страны, ни с экономическим положением дел в самой Германии.

Депутат Бундестага напомнил, что по итогам визита в Тегеран президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите в астанинском формате, где говорит, что запуск «Северного потока-2» возможен «хоть сейчас». Он также отмечал, что это реальный и практичный способ увеличить поставки российского газа в Европу.

В правительстве Германии последние несколько недель идет бурное обсуждение о возможности запуска «Северного потока-2», однако итоги этих обсуждений сводятся к тому, что ЕС против запуска трубопровода. При этом сокращение зависимости ФРГ от российских энергоресурсов приводит к ухудшению экономики страны.