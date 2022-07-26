Спикер Госдумы РФ Володин озвучил причины ослабления доллара

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что американская валюта сегодня используется исключительно «как инструмент политической борьбы».

Володин отметил, что очевидно — доллар теряет свои позиции во всем мире, а процесс дедолларизации уже запущен и остановить его не силах никому. При этом запрещать доллар и евро никто не намерен, о чем открыто говорит глава Центробанка РФ Набиуллина.

Спикер Госдумы РФ считает, что дедолларизация мира всего лишь вопрос времени. При этом он перечислил несколько причин, которые влияют на американскую валюту. В первую очередь, речь идет о реальном обороте товаров и ресурсов, которыми доллар не обеспечен.

Кроме того, американский доллар давно перестал был привязан к золоту, а «печатный станок» ничем не сдерживается. Другими словами, в США печатают ровно столько долларов, сколько им необходимо, не обращая внимание на проблемы других стран.

Володин подчеркнул, что на курс доллара влияют и незаконные санкции, в том числе ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов России. Это никак не может добавить уверенности другим странам о том, что их деньги будут в сохранности.

Последней причиной Володин назвал изменения геополитического характера и цикличность истории. Во-первых, однополярная модель изжила себя, а в мире существует запрос на многополярность и альтернативную доллару валюту. Во-вторых, существует закономерность — примерно раз в сто лет одна из основных мировых валют уходит в историю (например, как португальский реал сменился испанским, а нидерландский гульден заменил французский франк).