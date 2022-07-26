Страны ЕС запускают аварийный план по газу, Венгрия против

Страны ЕС приняли решение по чрезвычайному плану по ограничению потребления газа в условиях газовых санкций против России.

На специальном совещании министров энергетики во вторник в Брюсселе набралось необходимое большинство голосов для этого шага. План в первую очередь направлен на снижение рисков, которые могут возникнуть в результате полного прекращения поставок российского газа.

По словам госсекретаря по экономическим вопросам Свена Гигольда, решение на встрече министров энергетики было очень четким.

«Подавляющее большинство одобрило план, только Венгрия была против», — сообщил политик в Twitter, оценив регулирование ЕС по экономии газа как беспрецедентный шаг.

«Государства-члены, которые не импортируют российский газ, проявляют солидарность и обязуются воздерживаться от потребления. Такого еще не было», — прокомментировал он.

Согласно тексту постановления, план, предложенный Комиссией ЕС, предусматривает добровольное сокращение национального потребления на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Кроме того, должна быть создана возможность экстренных мер для всего Союза в случае серьезных перебоев с поставками с установкой обязательных целей экономии для всех стран-членов.

Однако по сравнению с первым проектом Комиссии имеется значительно больше возможных исключений, и также были увеличены препятствия для введения обязательных целевых показателей сбережений.

Исключения для Кипра, Мальты и Ирландии

Предложение Комиссии об обязательных целевых показателях сбережений должно быть одобрено группой «15» из 27 стран ЕС. Кроме того, они должны вместе составлять не менее 65 процентов от общей численности населения Союза.

Отступления должны предусматривать, например, что такие страны, как Кипр, Мальта и Ирландия, не должны быть обязаны экономить газ, если они не подключены напрямую к газовой сети другого государства-члена.

«Разные государства находятся в разных позициях», — сказал ответственный министр Йозеф Сикела. Например, в некоторых странах не достает трубопроводов, а некоторым странам еще предстоит многое сделать, чтобы на зиму заполнить газохранилища в достаточном объеме.