DELFI: Латвия подозревает белоруса в работе на военную разведку Беларуси и России

Авторитетное издание DELFI сообщает, что Служба государственной безопасности Латвии обратилась в прокуратуру страны с просьбой начать уголовное преследование гражданина Беларуси.

Латышские спецслужбы подозревают белоруса в работе на военную разведку. В ходе расследования было установлено, что он по поручению белорусских спецслужб тайно фотографировал и снимал на видео объекты системы обороны Латвии, а также критической инфраструктуры и электроснабжения. На фото и видео белоруса также попали важные объекты гражданской инфраструктуры.

Служба государственной безопасности Латвии получала подтверждение фиксации белорусом как минимум 17 объектов государственной важности. По оценки спецслужб, информация такого характера предоставлялась для Беларуси и России.

Данные могут быть использованы в случае возможного военного конфликта с НАТО, в том числе и с Латвией. Установлено, что белорус был завербован и обучен на территории Беларуси, однако длительное время проживает на территории Прибалтики.

В апреле сообщалось, что на территории Латвии задержан еще один белорус, который нелегально снимал на камеру объекты критической инфраструктуры страны. По мнению латышских спецслужб, он производил съемку также в интересах белорусской стороны.