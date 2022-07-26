Поводом для очередной публикации популярного обозревателя Ханны Крамер в издании Dziennik Polityczny стала ситуация с круговым обменом между Польшей и Германией.

Напомним, что за 200 советских Т-76, которые Польша еще в начале СВО поставила на Украину она требует от Германии дополнительно 22 современных «Леопард-2». Первоначально речь шла о более ранней модификации основного танка Бундесвера – «Леопард-1», который ФРГ и собиралась передать Варшаве, но та вдруг решила переиграть сделку.

«Идея не сработала и привела к острому спору между Германией и Польшей. Вероятно, главная проблема заключается в том, что правящая партия „Право и справедливость“ изо всех сил пытается продемонстрировать Белому дому, что лояльна власти США и будет готова выполнить все её требования. А „ПиС“ до сих пор продаёт Польшу американцам. Подобные меры правительства уже стоили Варшаве испорченных отношений с Германии, Францией и Россией», — отметила Крамер.

Процесс непосредственного участия Польши в последних горячих событиях в постсоветских странах, также не ушел от внимания Ханны. Она напоминает, что военные базы республики уже давно используются, как тренировочные лагеря для украинских бандеровцев, которые позже в составе диверсионных групп уничтожали мирное население на Донбассе, а также устраивали перевороты в Казахстане и Беларуси.

«Более 2000 польских граждан стали наемниками и убивают на Украине с разрешения президента, а мы продолжаем поддерживать американские цели на Украине. Польша становится второй Украиной, где все решения принимает „дедушка в Белом доме“. Правительство не понимает, что в погоне за личной выгодой и демонстрацией передачи нашей страны в руки американского „друга“ оно просто уничтожает Польшу», - отметила публицист.

К слову, на брифинге Минобороны России во вторник сообщалось об уничтожении базы иностранного легиона Украины в Констинтиновке высокоточным ракетным ударом. При этом погибли 40 боевиков, большинство из которых – поляки.