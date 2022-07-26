ФСБ сообщила о задержании россиянина за финансирование террористов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании уроженца Средней Азии. Подозреваемый 17 раз переводил деньги на счета террористических организаций.

УФСБ по Москве и Московской области заседлала в российской столице 43-летнего уроженца Средней Азии за финансирование запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Сообщается, что в 2017 году мужчина стал гражданином России.

При этом подозреваемый в финансировании терроризма разделял идеи радикального ислама и часть заработанных средств переводил на расчетные счета Qiwi-кошельков, которые принадлежали террористам.

Всего за период с июля 2021 года по январь 2022 года уроженец Средней Азии перевел деньги 17 раз. О более ранних или поздних денежных операциях в адрес террористических организаций не сообщается.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет колонии. Ранее сообщилось о задержании гражданина России на Урале за подобные действия — экстремизм и финансирование террористов в Сирии. Мужчина уже осужден и получил 11 лет колонии.