Диетологи пояснили, почему летом в меню обязательно должен быть зеленый горошек
Зелёный горошек чемпион по запасам растительного белка среди овощей, в нем также много аминокислот.
В зеленом горошке много витаминов A, K, C и группы B, а еще - калия, марганца, магния, железа, меди. Кроме того, он содержит такое вещество как лизин. В растительных продуктах лизин встречается редко, он помогает наращиванию мышечную ткань, способствует работе мозга, укрепляет кости.
Этот овощ также насыщен клетчаткой, которая в сочетании с белком позволяет надолго забыть о чувстве голода.
При регулярном употреблении молодой горошек способен к снижению уровня «плохого» холестерина. Учитывая его один из наиболее низких гликемических индексов, он показан диабетикам, а также полезен как средство профилактики этой болезни.
Но есть и ограничения. Например, если едите готошек, не стоит одновременно перебарщивать с объемом другой белковой пищи, потому что так можно перегрузить почки и печень.
В горохе содержится фитиновая кислота, и при ее избытке хуже усваиваются иные питательные вещества – цинк, кальций, магний, железо. Как известно, горошек вызывает вздутие живота, дискомфорт в кишечнике. Зато аллергия на него - явление редкое.
Чтобы польза была максимальной, есть горошек лучше в свежем виде. А если захотелось сохранить его на зиму, лучше законсервировать самым простым способом: опустить в кипящую несолёную воду всего на одну минуту, опрокинуть на дуршлаг, обдать ледяной водой и просушить. Затем сложить в контейнер и поставить в морозилку.
Очень много вкусного можно приготовить из свежего гороха в сезон. Его добавляют в салаты (иногда даже со стручками), делают крем-супы, муссы, овощные котлеты и так далее.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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