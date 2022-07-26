ФАС оштрафовала компанию Google на 2 миллиона российских рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала американскую компанию Google на 2 миллиона российских рублей за непрозрачные правила блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube.
Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития Российской Федерации не собирается блокировать видеохостинг YouTube. Однако в ведомстве не исключили такую вероятность в случае, если компания Google, которой принадлежит сервис, будет нарушать российское законодательства.
Эксперты заявили, что Google может и сам закрыть некоторые популярные сервисы в России из-за бесконечных штрафов в его адрес, а также упреков в отказе выполнения «закона о приземлении» (когда иностранная компания обязана открыть офис или представительство на территории России).
Сегодня стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снова оштрафовала американскую компанию Google за непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов пользователей видеохостинга YouTube.
ФАС установила, что правила, которые связаны с формированием и приостановлением блокировки аккаунтов и обращения контента пользователей YouTube являются непредсказуемыми, а значит не могут быть прозрачными и объективными. Сумма штрафа составила 2 миллиона российских рублей.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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