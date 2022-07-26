Шахназаров назвал причины того, почему Собчак прощают резкие высказывания

Писатель и блогер Михаил Шахназаров пояснил, по какой причине Ксении Собчак прощается то, за что другие были бы наказаны.

Публицист Михаил Шахназаров высказался о самой известной блондинке в России, журналистке, ведущей и блогере Ксении Собчак. Он пояснил, по какой причине теледива не особо подбирает выражения, когда речь идёт о многих отечественных знаменитостях.

Шахназаров подчеркнул, что часть вопросов звезды экрана в ее Ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!" не отличаются тактичностью, более того, блогер может позволить себе оскорбления в адрес собеседника. Писатель убеждён, что такие выходки не выходят боком селебрити из-за мощной крыши.

Шахназаров написал в своём Телеграм-канале:

У Одувана (Варламова), как и у Ройзмана, Рынской, Собчак - мощная крыша. Они неприкасаемые.

Напомним, что ранее Собчак рассказала о том, как Известный ведущий Владимир Соловьёв мешал её продвижению по карьерной лестнице.

Знаменитая блондинка вспомнила времена, когда она только устраивалась на радио "Серебряный Дождь".

Ведущий "Москва. Кремль. Путин" бегал к начальству просить чтобы её уволили, даже не имея чести быть знакомым с Ксенией Анатольевной лично.

Вообще забавно, что в те давнишние времена, когда Соловьев страшно ругал власть, а я только пришла работать на радио "Серебряный Дождь", он уже тогда бегал к руководству и очень просил меня на работу "не брать". При том, что мы даже на тот момент не были знакомы.

Не так давно Соловьев вновь "прошёлся по Собчак", призвав выслать знаменитость из страны.