Насколько важен такой микроэлемент как бор для роста сельскохозяйственных культур?

Какую роль в росте и плодоношении культурных растений играет бор, как полезное вещество.

Дефицит бора способен затормозить рост садово-огородных культур. Особенно уязвимы в этом отношении яблони и помидоры.

Вопреки распространенному среди огородников и садоводов мнению, бор необходим на каждом этапе роста, а не только в период цветения и формирования завязей будущих плодов. Обязательными являются удобрения, содержащие в изобилии бор, на песчаных, степных и лесных участках.

Самым простым и доступным препаратом бора является обычная борная кислота. Но пользоваться ею нужно осторожно, чтобы не пострадали не только посадки, но и ваше здоровье. Для этого проводится корневое удобрение, поскольку при таком подходе существенно уменьшается вероятность передозировки.

Сам раствор готовится следующим образом. Пять граммов борной кислоты смешивается со ста миллилитрами глицерина, тремя столовыми ложками десятипроцентного аммиака и одной столовой ложкой девятипроцентного уксуса. Полученный концентрат разводится в десяти литрах воды.

Удобрению полученным составом скажут отдельное спасибо такие посадки как земляника, томаты и, конечно, яблони в вашем саду, поскольку они в наибольшей степени нуждаются именно в этом микроэлементе.

Если вы уверены, что в почве на вашем участке есть существенный недостаток бора, то вносить необходимо в дозировке из расчета одно ведро борного концентрата на одно дерево, литр на кустарник, и пятьсот граммов на один томатный кустик.

Удобрять почву вокруг ваших культур таким образом необходимо ежегодно, чтобы бор вошел в ее состав в необходимой растениям концентрации. В этом случае по мере насыщения почвы бором можно будет постепенно снизить предложенную рекомендованную дозировку в два раза. Сроки будут зависеть от того, насколько выражен недостаток бора до момента начала подкормки.

А вот для усиления эффективности подкормки стоит придерживаться таких несложных правил. Нужно заблаговременно проливать посадки, производить удобрение либо утром, либо вечером, и затем снова проливать (при корневом удобрении).

При внекорневом орошении сверху нужно быть внимательными, и отслеживать, чтобы на листве не образовывалось капель, а после подкормки в теплице обязательно открывать ее на проветривание.

Для ослабленных растений подкормку нужно проводить в два этапа с интервалом в два-три дня, и разбавлять раствор на пятьдесят процентов. Удобрять посадки бором нужно на любом этапе роста, но особенно важно это делать при цветении ваших культурных посадок.