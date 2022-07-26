Ядовитый ликер: убил десятки людей в индийском ‘сухом штате’ Гуджарат
По словам официальных лиц, по меньшей мере 28 человек погибли и еще 60 заболели от употребления токсичных спиртных напитков в штате Гуджарат на западе Индии.
Высокопоставленный правительственный чиновник Мукеш Пармар во вторник заявил, что смертельные случаи произошли в районах Ахмадабад и Ботад штата.
Производство, потребление и продажа алкоголя запрещены в Гуджарате, родном штате премьер-министра Нарендры Моди. Есть несколько разрешенных правительством винных магазинов, где жители со специальными медицинскими разрешениями и иностранцы могут покупать алкоголь.
Критики говорят, что запрет на алкоголь поощряет торговлю нелегальным и часто испорченным алкоголем, который варится без каких-либо правил.
По словам представителей полиции, жертвами в Гуджарате были в основном сельские жители.
Предварительные лабораторные тесты показали, что в смеси спиртных напитков присутствовали химические вещества, в том числе метанол, сообщил представитель региональной полиции Ашок Кумар Ядав.
В ходе рейдов было изъято большое количество предположительно поддельного алкоголя.
Ашиш Гупта, начальник полиции штата Гуджарат, сообщил, что несколько подозреваемых бутлегеров, причастных к продаже алкоголя с добавлением алкоголя, были арестованы.
Случаи смерти от незаконно сваренного алкоголя, который в народе называют самогоном или деревенским ликером, распространены в Индии, где нелегальный алкоголь дешев и часто приправляется химикатами, такими как пестициды, для повышения потенции, что делает его чрезвычайно прибыльной отраслью.
В 2020 году по меньшей мере 120 человек умерли после употребления испорченного спиртного в штате Пенджаб, соседствующем с Гуджаратом.
Опубликовано: Силивончик Алина
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