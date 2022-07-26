Ядовитый ликер: убил десятки людей в индийском ‘сухом штате’ Гуджарат

По словам официальных лиц, по меньшей мере 28 человек погибли и еще 60 заболели от употребления токсичных спиртных напитков в штате Гуджарат на западе Индии.

Высокопоставленный правительственный чиновник Мукеш Пармар во вторник заявил, что смертельные случаи произошли в районах Ахмадабад и Ботад штата.

Производство, потребление и продажа алкоголя запрещены в Гуджарате, родном штате премьер-министра Нарендры Моди. Есть несколько разрешенных правительством винных магазинов, где жители со специальными медицинскими разрешениями и иностранцы могут покупать алкоголь.

Критики говорят, что запрет на алкоголь поощряет торговлю нелегальным и часто испорченным алкоголем, который варится без каких-либо правил.

По словам представителей полиции, жертвами в Гуджарате были в основном сельские жители.

Предварительные лабораторные тесты показали, что в смеси спиртных напитков присутствовали химические вещества, в том числе метанол, сообщил представитель региональной полиции Ашок Кумар Ядав.

В ходе рейдов было изъято большое количество предположительно поддельного алкоголя.

Ашиш Гупта, начальник полиции штата Гуджарат, сообщил, что несколько подозреваемых бутлегеров, причастных к продаже алкоголя с добавлением алкоголя, были арестованы.

Случаи смерти от незаконно сваренного алкоголя, который в народе называют самогоном или деревенским ликером, распространены в Индии, где нелегальный алкоголь дешев и часто приправляется химикатами, такими как пестициды, для повышения потенции, что делает его чрезвычайно прибыльной отраслью.

В 2020 году по меньшей мере 120 человек умерли после употребления испорченного спиртного в штате Пенджаб, соседствующем с Гуджаратом.