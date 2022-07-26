Лидер "Агата Кристи" выдвинул свою кандидатуру в депутаты

Вадим Самойлов - основатель группы "Агата Кристи" решил попробовать свои силы в качестве депутата, выдвинув свою кандидатуру.

Создатель музыкального коллектива "Агата Кристи" Вадим Самойлов намерен стать депутатом городской думы Асбеста в Свердловском регионе.

Музыкант примет участие в выборах как кандидат-самовыдвиженц.

В общей сложности в выборах в законодательную структуру Асбеста будут участвовать больше 80 человек.

По сведениям городской территориальной избирательной комиссии, Самойлов выдвигается как кандидат-одномандатник от КПРФ.

Недавно Самойлов рассказал о своих выступлениях в Донбассе. Он пояснил, по какой причине артисты продолжают приезжать в данный регион, хотя это очень опасно.

Музыкант заверяет, что поток звёзд в Донбасс не иссякает ещё с 2014 года. Знакомые исполнителя по собственной инициативе посещают эти места. Самойлов уверен, что в настоящий момент отстраниться от политики не представляется возможным.

Интересно, что Центральный Союз десантников России (СДР) по патриотическому воспитанию и взаимодействию с журналистами объявил о состязании среди российских певцов, который занимаются написанием и исполнением композиций о спецоперации в Украине.