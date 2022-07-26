Спирс вернулась на сцену, записав дуэт с Элтоном Джоном

Певица Бритни Спирс решила вернуться к музыке. Идею о сотрудничестве предложил Не менее известный исполнитель Элтон Джон, предложив американской звезде записать с ним дуэт.

Бритни Спирс возвращается в музыкальную индустрию и уже успела записать композицию с Элтоном Джоном.

Сообщается, что исполнители спели кавер на хит Элтона Джона "Tiny Dancer" в студии "Universal Music", которая находится в Беверли-Хиллз.

Запись песни заняла 2 дня, а уже в августе трек планируют выпустить. Первая версия композиции записана на альбоме Джона "Madman Across The Water", который вышел в далёком 1971 году.

Посотрудничать Спирс предложил Элтон Джон, желая оживить музыкальную карьеру Бритни после того, как в течении 6 лет та не занималась музыкой.

Инсайдер сообщает:

Это была идея Элтона, а Бритни - его большая поклонница. Они записали ремикс на Tiny Dancer в полном дуэте - и это невероятно.

Напомним, что недавно сообщалось, что недавно Спирс, пребывая в одном из отелей Лондона, выложила в сеть аж 10 интимных снимков за 1 час на обозрение поклонников, приведя тех в полное замешательство.

На первых снимках Спирс в леопардовом бикини лежит на животе. После знаменитость сбросила всю одежду, закрыв интимные места эмодзи-смайликами.

После артистка выложила в сеть ролик, где смеется и крутится на кровати.