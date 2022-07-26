Евро потерял еще 1 процент по отношению к доллару на фоне газового кризиса

Евро увеличил потери по отношению к доллару во вторник, из-за перспективы сокращения поставок газа, и принятых ЕС ограничений на его потребление.

Мысль о том, что еврозоне придется отвыкать от российского газа, рискуя обрушить экономику, привела к тому, что евро потерял еще 1% и торговался  по 1,0119 доллара в полдень по Гринвичу.

В то же самое время цена на газ в Европе взлетела до 1900 долларов за тысячу кубометров.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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