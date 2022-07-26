Певцов назвал концерты Киркорова мерзостью, призвав запретить их в Крыму

Известный актёр Дмитрий Певцов подписался под обращением жителей Крыма, которые не желают видеть Киркорова в своих городах выступающим на сцене.

Известный в России актер и депутат Дмитрий Певцов в своем Телеграм-канале нелестно высказался относительно проведения концертов Филиппа Киркорова в Крыму.

Артист признался, что поставил свою подпись под обращением жителей полуострова, в котором изложено требование не допускать выступления поп-короля в данной местности.

Я поставил свою подпись вместе с сотнями людей в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде.

Чуть раньше намерение Киркорова выступать в Крыму было раскритиковано известным в России писателем Захаром Прилепиным

Киркоров едет на гастроли в Крым и зазывает на свои концерты “наших защитников”. Ну, сам бы к ним и съездил куда-нибудь в Северодонецк. Спел бы там про зайку. Сегодня, 24 июля, умерла надежда увидеть другой новогодний огонёк и жить при другой культуре. Они не оставят нас никогда. Через полгода мы увидим ровно те же самые лица в новогоднюю ночь. Одни заедут туда, как Киркоров - на правах принявших спецоперацию и спевших “для наших воинов” в Ялте. Другие - большинство отмолчавшихся - въедут на халяву, под шумок: “я всегда тут стояло”.

Выступая по югу России в настоящее время, поп-король решил объяснить прямо со сцены, по какой причине остался в России.

Киркоров заявил, что Россия - его родина. Родное государство ассоциируется с его началом, как человека, так и артиста, и поэтому уезжать из РФ певец и не думает.