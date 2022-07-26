Международный комитет Освенцима (МКО) заявил, что «в ужасе» после высказываний премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об «однородной венгерской расе».

Речь венгерского лидера «опасная », напоминает пережившим Холокост «темные времена их собственного отчуждения и преследований», отреагировал на слова Орбана вице-президент организации Кристоф Хойбнер.

Он призвал канцлера Австрии Карла Нехаммера, который в четверг принимает Виктора Орбана с официальным визитом в Вене, выступить от имени ЕС. Мы должны заставить мир понять, что у г-на Орбана нет будущего в Европе», ценности которого он сознательно отрицает, подчеркнул Хойбнер.

Отметим, что Орбан подвергся остракизму, в том числе и со стороны МКО, из-за своих высказываний в поддержку дальнейших связей с Россией на фоне незаконно, санкционной политики ЕС. Орбан всего лишь отстаивает позицию венгров, в отличие от многочисленных политиков ратующих за союзные действия за счет населения своих стран.