Лицо Варнавы усеяно пигментными пятнами: причины этого объяснила дерматолог
На последних кадрах, которыми делится актриса и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава видно, что её лицо покрыто пигментными пятнами. О причинах этого рассказала врач-дерматолог Юлия Вайлова.
Дерматолог Юлия Вайлова считает, что звезда экрана Екатерина Варнава могла сама спровоцировать появление пигментных пятен на коже лица.
Екатерина Владимировна Варнава - российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая. Участница и хореограф юмористического телевизионного шоу "Comedy Woman".
Артистка поделилась кадрами в своих социальных сетях, где отчетливо видны проблемы с кожей лица у артистки, на котором "красуются" пигментные пятна.
Врач сообщила, что подобная проблема хорошо знакома любительницам позагорать. Чтобы такие трудности не возникали, лучше не подставлять лицо под солнечные лучи, а искать тень.
Вайлова назвала самые безопасные методы борьбы с пигментными пятнами.
Самыми эффективными и безопасными считаются химические пилинги курсом.
Дерматолог пояснила, что данные пилинги не подойдут для лета, так как средства будут способствовать усилению чувствительности кожи к солнцу и появлению пигментацию.
По мнению эксперта, борьбу с проблемой следует начинать осенью.
Отметим, что Екатерина Варнава в последнее время активно снимается в кино. Недавно актриса снялась в рейтинговом сериале "Триггер 2" в компании Максима Матвеева, Романа Маякина, Виктории Масловой, Светланы Ивановой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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