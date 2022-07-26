Лицо Варнавы усеяно пигментными пятнами: причины этого объяснила дерматолог

На последних кадрах, которыми делится актриса и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава видно, что её лицо покрыто пигментными пятнами. О причинах этого рассказала врач-дерматолог Юлия Вайлова.

Дерматолог Юлия Вайлова считает, что звезда экрана Екатерина Варнава могла сама спровоцировать появление пигментных пятен на коже лица.

Екатерина Владимировна Варнава - российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая. Участница и хореограф юмористического телевизионного шоу "Comedy Woman".

Артистка поделилась кадрами в своих социальных сетях, где отчетливо видны проблемы с кожей лица у артистки, на котором "красуются" пигментные пятна.

Врач сообщила, что подобная проблема хорошо знакома любительницам позагорать. Чтобы такие трудности не возникали, лучше не подставлять лицо под солнечные лучи, а искать тень.

Вайлова назвала самые безопасные методы борьбы с пигментными пятнами.

Самыми эффективными и безопасными считаются химические пилинги курсом.

Дерматолог пояснила, что данные пилинги не подойдут для лета, так как средства будут способствовать усилению чувствительности кожи к солнцу и появлению пигментацию.

По мнению эксперта, борьбу с проблемой следует начинать осенью.

Отметим, что Екатерина Варнава в последнее время активно снимается в кино. Недавно актриса снялась в рейтинговом сериале "Триггер 2" в компании Максима Матвеева, Романа Маякина, Виктории Масловой, Светланы Ивановой.