Евросоюз освободил от сокращения потребления газа островные государства и страны Балтии

Глава промышленного ведомства Чехии Йозеф Сикела заявил, что требования ЕК об экономии ресурсов не распространяются на балтийские страны и островные государства ЕС.

Во вторник, 26 июля 2022 года, министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела в своём пресс-релизе рассказал представителям СМИ о том, какие страны-участницы Евросоюза освобождены от требования Еврокомиссии о сокращении потребления сжиженного природного газа на пятнадцать процентов.

Сикела также подчеркнул факт того, что остальные члены Европейского союза будут обязаны соблюдать вынужденные меры по экономии газа из-за высокой стоимости закупки данного сырьевого ресурса.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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