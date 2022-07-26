Евросоюз освободил от сокращения потребления газа островные государства и страны Балтии
Глава промышленного ведомства Чехии Йозеф Сикела заявил, что требования ЕК об экономии ресурсов не распространяются на балтийские страны и островные государства ЕС.
Во вторник, 26 июля 2022 года, министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела в своём пресс-релизе рассказал представителям СМИ о том, какие страны-участницы Евросоюза освобождены от требования Еврокомиссии о сокращении потребления сжиженного природного газа на пятнадцать процентов.
Сикела также подчеркнул факт того, что остальные члены Европейского союза будут обязаны соблюдать вынужденные меры по экономии газа из-за высокой стоимости закупки данного сырьевого ресурса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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