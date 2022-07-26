Углегорская ТЭС в Светлодарске перешла под контроль бойцов РФ из «ЧВК Вагнера»
Российские военные полностью взяли под контроль Углегорскую теплоэлектростанцию в Светлодарске.
Вечером 26 июля информационное агентство "Украина.ру" сообщило, что сегодня около 10 часов утра по московскому времени Углегорская теплоэлектростанция в городе Светлодарске перешла под единоличный контроль российских солдат из частной военной кампании "ЧВК Вагнера".
Бои за Углегорскую ТЭС начались лишь недавно, однако практически сразу же имели успех для армии России. Примечательно, что данный объект является одним из крупнейших в Европе подобного типа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о готовности «Северного потока-2» для поставки газа в Европу
Андрющенко: Новые власти планируют переименовать Мариуполь в Жданов
Богомаз: дрон ВСУ атаковал КПП в Брянской области, ранив четырёх человек
Минобороны Израиля допустило удар по Ирану для сдерживания ядерной программы
Express: заявление «Газпрома» по «Северному потоку» вызвало панику в Европе