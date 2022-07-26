Первая леди Украины Елена Зеленская попала на обложку журнала Vogue

Елена Зеленская, жена Владимира Зеленского, оказалась на обложке нового номера журнала Vogue.

Вечером 26 июля в открытом доступе появился свежий выпуск снискавшего мировую известность журнала Vogue, на обложке которого очутилась первая леди Украины Елена Зеленская, супруга Владимира Зеленского. Сам Зеленский также принимал участие в фотосессии, опубликованной на страницах Vogue в новом номере.

Фотосессию для четы Зеленский провела фотограф Энни Лейбовиц, после чего в журнале также было опубликовано взятое у пары интервью об их жизни в условиях российской военной спецоперации.