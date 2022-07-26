Андрющенко: Новые власти планируют переименовать Мариуполь в Жданов

Новая пророссийская администрация намерена изменить название Мариуполя на Жданов. Именно так город назывался в советские времена.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, о таких планах сообщил глава ветеранской организации воинов-афганцев.

"Вместе с псевдореферендумом будет вынесено голосование о переименовании Мариуполя в Жданов", — написал Андрющенко в Telegram.

Мариуполь носил название Жданов в 1948-1989 годах и был назван в честь в честь уроженца города, Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР Андрея Жданова.

11 июля Андрющенко предупредил, что из города нужно "бежать из города, пока есть время", потому что осенью новые пророссийские власти планируют объявить всеобщую мобилизацию.