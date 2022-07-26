Огородники рассказали, как правильно замачивать семена перед посадкой

Замачивание семян является одной из самых популярных процедур, позволяющих увеличить всхожесть и решить ряд других проблем.

Для чего замачивают семена:

Замачивание семян не является обязательным, но для некоторых культур такая подготовка крайне желательна.

К ее преимущества относят:

разрушение оболочек (у некоторых семян оболочки очень жесткие, росткам сложно пробиться сквозь них);

обеззараживание (в посадочном материале сохраняются споры болезнетворных грибов, что может стать причиной гибели ростков);

вымывание эфирных масел (в состав многих зерен входят эфирные масла, которые тормозят проращивание).

В целом замачивание помогает значительно ускорить прорастание, что особенно важно, когда идет речь о не совсем благоприятных условиях окружающей среды. Если на улице холодно, прорастание будет идти очень медленно.

Часть посадочного материала может совсем не проклюнуться, загнить в земле. У уже набухших семечек, с размягченными оболочками гораздо больше шансов порасти.

Еще одним плюсом замачивания является возможность отбраковать некачественный материал. Поврежденные, пустые семечки не опускаются на дно через некоторое время, а всплывают. Их можно смело отсортировывать. Из такого материала не получится вырастить здоровые растения.

Замачивание нужно проводить непосредственно перед посадкой.

Стоит отметить, что не все семечки нуждаются в замачивании. Если посадочный материал был обработан на заводе-изготовителе (плазмирование, инкрустирование), дополнительной обработки не требуется. Она может навредить.

Как правильно замачивают семена:

Замачивать семена можно в воде или в обеззараживающем растворе. Желательно использовать растворы, чтобы увеличить пользу от процедуры. Одним из самых распространенных способов является замачивание в марганцовке. Концентрация действующего вещества должна быть очень маленькой (раствор бледно-розового, а не насыщенного цвета).

Семена погружают в подготовленный препарат марганцовки на 10-12 часов. Удобно замачивать их на ночь. Исключение составляют зерна гороха и других бобовых. Их можно погружать в воду максимум на 6 часов.

При этом раствор рекомендуется поменять, как минимум, 1 раз. Крупные семечки можно просто опустить в жидкость, а мелкие кладут в марлевый мешочек, чтобы их потом удобнее было собирать.

Для улучшения всхожести можно замочить семечки в растворе Эпина. Но время должно быть ограничено. Посевной материал не должен находиться в Эпине более 30 минут. До этого его можно вымочить несколько часов в чистой воде или опустить в Эпин сухие семена. Препарат разводят в соответствии с инструкцией.

Профилактикой грибковых заболеваний служит замачивание семян в Фитоспорине. 100 г пасты разводят в 1,5 л воды. Далее растворяют 1 ч. л концентрата в 0,5 л воды и замачивают в полученной жидкости посевной материала на 30 минут. Концентрат можно использовать на протяжении всего сезона. Расход у него очень экономный.

Можно использовать и биопрепараты: Циркон, Гумат. Ориентироваться нужно на инструкции, написанные производителями. Такие средства оказывают комплексное влияние на семечки: обеззараживают, улучшают всхожесть. В качестве жидкости для замачивания подходит разведенная янтарная кислота (2 г на 1 л воды), борная кислота (1,5 г на 1 л воды).

При длительном замачивании (на 5 часов и более) рекомендуется не менее 1 раза заменить жидкость. Желательно не накрывать емкость. Помещение должно быть хорошо проветриваемым.

Замачивание семян нужно не всегда, но эта процедура помогает ускорить прорастание, эффективна для обеззараживания. После нее посадочный материал нужно сразу же заделать в грунт. Важно правильно выбрать концентрацию раствора и время обработки.