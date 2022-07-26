После ухода из России McDonald's потерял $1,2 милларда

Компания "Макдоналдс" потеряла 1,2 миллиарда долларов в результате ухода с российских рынков.

26 июля стало известно, что американская сеть быстрого питания "Макдоналдс" потеряла доходы в 1,2 миллиарда долларов, после того как ушла из России из-за начала специальной военной операции в Украине. Тогда администрация "Макдоналдс" приняла решение продать весь бизнес в РФ местным владельцам, которые на основе выкупленных ресторанов создали свою сеть с названием "Вкусно и точка".

Также известно, что за второй квартал компания израсходовала более 4,01 миллиарда долларов ввиду полного ухода с российских рынков из-за санкций.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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