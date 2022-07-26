Дачники рассказали, какие вредители самые опасные для винограда

Виноград - неприхотливая в уходе растительная культура. Но, если насекомые на кустах все-таки появились, то они причинят вред для них.

Паутинный клещ:

Паутинный клещ - опасный вредитель для растительной культуры. Из-за его воздействия снижается качество и количество урожая.

Распознают поражение по нескольким характерным признакам:

на нижней стороне листа образуется паутинка;

листва изменяет цвет - становится желтой или бурой;

зеленая масса постепенно начинает отпадать, со временем её становится все меньше и меньше.

При появлении первых признаков поражения паутинным клещом требуется уничтожить заболевшие сорняки. Чтобы предотвратить поражение вредителями, следует ранней весной сделать опрыскивание специализированным средством, например, «ДНОКом» или «Кумулусом».

Важно делать процедуру тщательно, чтобы раствор попал на тыльную сторону зеленой массы.

Филлоксера:

Ещё один вредителей, который часто появляется на кустах винограда - филлоксера. Появление насекомых может привести к серьезным последствиям - в течение 5-10 лет растительная культура погибает.

Распознать появление филлоксеры на кустах можно по нескольким характерным признакам:

кусты начинают чахнуть, листики увядают и быстро отпадают;

с нижней части листиков можно обнаружить "бородавки".

Самая эффективная мера, которая позволит избавиться от филлоксеры - опрыскивание таким препаратом, как «Арриво» или «Кинмикс». Обработку следует начинать сразу при появлении первых признаков поражения.

Чтобы избежать загнивания корневой системы, рекомендуется высаживать сорта растительной культуры, устойчивые к появлению филлоксеры.

Войлочный клещ:

Войлочный клещ часто появляется на зеленой массе растительной культуры. При появлении такого вредителя листья на кусте начинают чахнуть и отпадать, кроме того, они способны быть переносчиком вирусного заболевания.

Распознать признаки поражения можно по нескольким характерным признакам:

вздутие на листиках;

образование пятен белого оттенка;

отслоение коры на кустике.

Избавиться от вредителей можно с помощью проведения опрыскивания специализированным раствором – «ДНОКом» или «БИ-58».

Виноград неприхотлив в уходе. Но, для него, как и для любой растительной культуры, опасны вредители. Чтобы спасти садовый куст, важно вовремя найти следы поражения и сделать опрыскивание от насекомых.