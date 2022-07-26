МВД ЛНР сообщило о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске
Пресс-служба МВД ЛНР сообщила о переходе Углегорской ТЭС под контроль сил союзных армий России и Донбасса.
Представитель народной милиции ЛНР Виталий Киселёв сообщает, что сегодня российские военные совместно с ополчением Донбасса установили контроль над Углегорской теплоэлектростанцией возле населённого пункта Светлодарск. По данным Киселёв, этот объект находился под контролем армии Украины с 22 мая.
Напомним, что Углегорская ТЭС является самой крупной теплоэлектростанцией в Европе. Ранее армия РФ взяла под контроль самую крупную на континенте атомную электростанцию - Запорожскую АЭС, которая расположена в Энергодаре.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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