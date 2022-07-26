«Билайн» опровергает сообщения о слитой клиентской базе

Российский мобильный оператор «Билайн» заявил, что слитая в сеть база клиентов «Домашнего интернета» — фейковая. Однако далее уточняет, что база все-таки была слита.

По словам представителей оператора «Билайн», база клиентов «Домашнего интернета» действительно была слита в сеть в далеком 2015 году. Тогда компания усилила меры безопасности и инцидент был исчерпан — клиенты не жаловались.

При этом внимательные пользователи заметили на скриншотах слитых баз свежие данные, как минимум за середину 2020 года. Другими словами, если пользователь с 2015 года или 2020 года остался клиентом «Домашнего интернета» оператора «Билайн», то высока вероятность, что его данные попали в сеть.

Кроме того, компании напомнили, что в прошлом 2021 году, они сами признали слив базы данных клиентов. Тогда в «Билайн» заявили, что в сливе участвовали только «технические логи», а реальные данные клиентов по-прежнему в безопасности.

Однако и тогда пользователи отметили, что были слиты в том числе персональные данные текущих клиентов, а не только «технические логи», о которых заявляют в «Билайн» — снова все было видно на скриншотах.