В возрасте 80 лет ушел из жизни известный голливудский актер - Дэвид Уорнер
Артист запомнился зрителям по ролям в "Титанике", "Омене", "Твин Пиксе", "Троне". Всего на счету Дэвида свыше 100 кинопроектов.
Причиной смерти звезды Голливуда стало онкологическое заболевание. Перед своей кончиной Дэвид Уорнер находился в доме-интернате для работников сферы кинематографа, расположенном близи Лондона.
Актер долго болел перед смертью, но мужественно переносил посланное ему испытание. Близкие и друзья отзываются о нем с душевной теплотой и светлой грустью.
Родственники Дэвида Уорнера:
«Последние 18 месяцев он относился к своему диагнозу с характерным достоинством. Нам, его семье и друзьям будет его очень не хватать. Мы будем помнить его как добросердечного, щедрого и сострадательного человека, партнера и отца, чье наследие затрагивало жизни стольких людей на протяжении многих лет. Мы убиты горем»
Опубликовано: Храмова Оксана
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