В возрасте 80 лет ушел из жизни известный голливудский актер - Дэвид Уорнер

Артист запомнился зрителям по ролям в "Титанике", "Омене", "Твин Пиксе", "Троне". Всего на счету Дэвида свыше 100 кинопроектов.

Причиной смерти звезды Голливуда стало онкологическое заболевание. Перед своей кончиной Дэвид Уорнер находился в доме-интернате для работников сферы кинематографа, расположенном близи Лондона.

Актер долго болел перед смертью, но мужественно переносил посланное ему испытание. Близкие и друзья отзываются о нем с душевной теплотой и светлой грустью.

Родственники Дэвида Уорнера: