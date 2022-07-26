Огородники рассказали о сроках прививки плодовых деревьев

Прививку нового сорта можно проводить как весной, так и зимой. Но опытные садоводы часто предпочитают именно второй вариант, поскольку это позволяет получить крепкие, устойчивые к неблагоприятным условиям растения.

В открытом грунте:

Такую зимнюю прививку проводят редко. Чаще всего саженцы укрывают в теплицах или держат в доме до наступления весны. Но если температура воздуха зимой не опускается низко, можно проводить прививку и в условиях открытого грунта. Это особенно актуально для южных регионов и в тех случаях, когда необходимо привить черенок на крупное плодовое дерево.

Зимняя прививка называется так условно и проходить может уже после сентября. Зимой в этом случае считается весь период после «засыпания» плодовых деревьев.

Срок прививки в таком случае определяется, исходя из ожидаемой погоды и установившихся в регионе климатических норм. В первые несколько недель после процедуры растение не должно замерзнуть, соответственно температура воздуха не может опускаться ниже минус 2 градусов.

Как правило, этот период приходится на начало ноября и конец октября. В некоторых регионах это может быть и начало декабря.

Подготовку к зимней прививке нужно начинать немного раньше, желательно, в середине сентября. Если пропустить этот срок, можно получить не готовые к работе черенки, которые не смогут пережить первые заморозки.

Также, определяя время для прививки, следует помнить, что с понижением температуры уменьшается сокодвижение. Соответственно и заживление срезов будет идти все медленнее.

В закрытых помещениях:

Если привитые культуры будут размещены в теплицах или в домашних условиях, работы можно начинать позже. Привои заготавливать можно до начала декабря. Главное, выдержать температурные условия. Работать с черенками нельзя, если на улице холоднее минус 10 градусов. Поэтому лучше провести все необходимые процедуры до середины декабря.

Непосредственно саму прививку проводят в январе или начале февраля. Эти сроки актуальны для всех регионов, кроме областей с максимально поздней весной. Если уже в апреле температуры стабильно высокие, а снежный покров минимален, начинать прививку стоит именно в первой половине января.

Это позволит выдержать привитые черенки в домашних или тепличных условиях необходимое количество времени.

Важно не пропустить сроки зимней прививки плодовых культур, поскольку перед перемещением в открытый грунт их предстоит постепенно закалять, а на это также потребуется время. Как правило, на закаливание нового посадочного материала необходимо до трех недель. За это время постепенно снижают температуру содержания.

При определении сроков зимней прививки можно ориентироваться также на природные явления. К примеру, опытные садоводы считают, что благоприятное время для заготовки материала настает сразу после окончания листопада.

В этот период почти полностью останавливается сокодвижение в плодовых деревьях. Поэтому любые срезы весной уже будут не опасны для многолетнего растения.

Зимняя прививка культурных деревьев позволяет уже весной получить первые результаты. Однако эта процедура требует точного соблюдения сроков и знания определенных технологий. Главная опасность – слишком низкие температуры. Но важно учитывать и тот факт, что при активном сокодвижении срезы, соответственно прививки, не проводят.