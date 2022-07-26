Минюст РФ: издания Bellingcat и The Insider признаны нежелательными в России

Министерство юстиции России признало нежелательными организациями информационные агентства Bellingcat и The Insider.

Пресс-служба Министерства юстиции РФ сообщила, что 26 июля ведомство признало нежелательными организациями ресурсы Bellingcat и The Insider, которые ранее уже были признаны иностранными агентами в России.

Известно, что данные агентства причастны к расследованию дела об "отравлении Алексея Навального". Также ведущий журналист Bellingcat Христо Грозев по версии ФСБ имеет отношение к попытке ВСУ угнать самолёты ВКС России при участии спецслужб стран НАТО. Кроме того, в ходе российской спецоперации в Украине погибла специальный корреспондент издания The Insider после ракетного удара по Киеву.