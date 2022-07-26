Минюст РФ: издания Bellingcat и The Insider признаны нежелательными в России
Министерство юстиции России признало нежелательными организациями информационные агентства Bellingcat и The Insider.
Пресс-служба Министерства юстиции РФ сообщила, что 26 июля ведомство признало нежелательными организациями ресурсы Bellingcat и The Insider, которые ранее уже были признаны иностранными агентами в России.
Известно, что данные агентства причастны к расследованию дела об "отравлении Алексея Навального". Также ведущий журналист Bellingcat Христо Грозев по версии ФСБ имеет отношение к попытке ВСУ угнать самолёты ВКС России при участии спецслужб стран НАТО. Кроме того, в ходе российской спецоперации в Украине погибла специальный корреспондент издания The Insider после ракетного удара по Киеву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о готовности «Северного потока-2» для поставки газа в Европу
Огородники рассказали, почему после выкопки чеснок может гнить
Богомаз: дрон ВСУ атаковал КПП в Брянской области, ранив четырёх человек
Йоргенсен заявил, что европейцы замёрзнут без российского газа
Express: заявление «Газпрома» по «Северному потоку» вызвало панику в Европе