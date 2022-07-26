Опытные огородники рассказали, как самостоятельно определить кислотность почвы

Кислотность почвы характеризует состояние земли. Ее уровень зависит от того, сколько в ней преобладает ионов водорода и алюминия. Этот показатель играет большую роль при выращивании растительных, овощных или ягодных культур.

Зачем измерять кислотность:

Уметь измерять кислотность должен каждый дачник, который желает получить достойный урожай.

Такие навыки необходимы в связи с тем, что этот показатель влияет на:

рост и развитие растения;

количество побегов;

объем и качество урожая.

Точно установить показатель может специальная геологическая служба. Ее же сотрудники подскажут, как правильно устранить проблему. Однако при необходимости сделать такие измерения можно самостоятельно с помощью подручных средств.

О повышенном уровне pH подскажет состояние почвы – образование на ее поверхности луж с рыжим или радужным налетом.

Способы измерения кислотности:

На сегодняшний день известно несколько способов, которые позволят установить уровень кислотности почвы. Стоит выделить несколько самых точных, простых и распространенных среди дачников:

Индикаторная бумага:

Такое удобное приспособление можно купить в специализированном магазине.

Для ее использования достаточно:

Выкопать ямку глубиной 30-35 см.

Соскрести землю с ее стенок и перемешать на дне, предварительно смочив водой.

Установить индикаторную бумагу.

Знак хорошей плодородной почвы без кислотности – если она окрасится в зеленый цвет. Желтый цвет – признак слабой, розовой – средней, а красный – сильной кислотности.

Уксус:

Для проведения такого измерения потребуется уксусная эссенция с концентрацией 9%.

Проводится оно следующим образом:

Необходимо насыпать на стекло небольшое количество грунта, который требуется исследовать.

Полить на него уксус.

Если земля кислая, то в результате реакции не должно появиться шипения, а при умеренном уровне pH оно будет слабо выраженно. В некоторых случаях после проведения такого эксперимента начинается сильное пенообразование, оно указывает на то, что почва щелочная.

Метод Клычникова:

Этот способ, в отличие от предшественников, усложненный, но он позволит получить максимально точный результат.

Для определения уровня pH в почве необходимо:

Подсушить землю с исследуемого участка и наполнить ей половину бутылки.

Сделать самодельный индикатор для определения уровня кислотности. Для этой цели необходимо неплотно завернуть мел в бумагу. Отпустить самодельный индикатор в емкость с почвой.

Надеть на горлышко сжатый напальчник так или часть резиной перчаткой так, чтобы создать герметичные условия – в нем не должно быть воздуха.

Потрясти бутылку, чтобы мел перемещался с почвой.

Теперь, следует последить за реакцией напальчника. Если почва окажется кислой, то давление в емкости увеличится, следовательно, он наполнится воздухом. Среднее давление в бутылке указывает на умеренный уровень pH.

Рука может передавать тепло через стенки емкости, из-за чего измерение будет не точным. Для чистоты его проведения рекомендуется держать бутылку через полотенце или плотную тканевую перчатку.

Кислая почва не дает возможности для полноценного выращивания растительной культуры. Изменить ее можно в домашних условиях за счет добавления известка в расчете от 300 до 500 г на 1 квадратный метр грунта в зависимости от уровня pH. Такую процедуру можно проводить 1 раз за 8-10 лет.