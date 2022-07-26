26 июля бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что слабость американского государства ободряет Россию и КНР.

Вечером вторника бывший американский вице-президент Майк Пенс публично заявил, что Россия и Китай ободряемы нынешней слабостью Соединённых Штатов, в состояние которой американское государство ввергли представители местной демократической партии во главе с нынешним президентом Джо Байденом.

По мнению Пенса, навязанные демократами ценности разрушают понятие об американской мечте в США и ослабляют не только морально-волевые качества граждан страны, но и экономику государства.