Пенс: слабость Соединённых Штатов ободряет Россию и Китай

26 июля бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что слабость американского государства ободряет Россию и КНР.

Вечером вторника бывший американский вице-президент Майк Пенс публично заявил, что Россия и Китай ободряемы нынешней слабостью Соединённых Штатов, в состояние которой американское государство ввергли представители местной демократической партии во главе с нынешним президентом Джо Байденом.

По мнению Пенса, навязанные демократами ценности разрушают понятие об американской мечте в США и ослабляют не только морально-волевые качества граждан страны, но и экономику государства.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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