Эммануэль Макрон обеспокоен военным присутствием России в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его беспокоит военное присутствие РФ в Африке.

26 июля Эммануэль Макрон провёл совместную пресс-конференцию с президентом Камеруна Полем Бийя, где сообщил, что Франция обеспокоена нарастающим сотрудничеством между Россией и странами Африки. Особенно Париж беспокоит военное присутствие России в данном регионе, заявил Макрон.

Также Эммануэль Макрон утверждает, что не может назвать отношения между Россией и Африкой сотрудничеством, поскольку во Франции считают, что в африканских странах укоренилась слабая власть, пособником которой выступила Россия.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 