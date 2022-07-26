Эммануэль Макрон обеспокоен военным присутствием России в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его беспокоит военное присутствие РФ в Африке.

26 июля Эммануэль Макрон провёл совместную пресс-конференцию с президентом Камеруна Полем Бийя, где сообщил, что Франция обеспокоена нарастающим сотрудничеством между Россией и странами Африки. Особенно Париж беспокоит военное присутствие России в данном регионе, заявил Макрон.

Также Эммануэль Макрон утверждает, что не может назвать отношения между Россией и Африкой сотрудничеством, поскольку во Франции считают, что в африканских странах укоренилась слабая власть, пособником которой выступила Россия.