Опытные хозяйки рассказали, как можно вырастить дома мандарин из косточки
Деревце мандаринов – удобно для выращивания дома растение. Ему не требуется сложный уход и условия.
Можно ли вырастить мандарин из косточки:
Чтобы вырастить это растение в домашних условиях из семечек необходимо создать все условия для комфортного роста.
Частый полив просто необходим. Он помогает вырасти деревцу с крепким иммунитетом. Для плодоношения и успешного роста влага необходима.
Чтобы дерево постоянно развивалось, каждый год мандарин пересаживают. Корням необходимо свободное место.
Для улучшения вкуса плодов необходимо регулярно подкармливать растение.
Скорость роста и высота домашнего дерево зависит от ухода. В условиях «неволи» мандарин вырастает до 1,5 м.
Правила посадки:
Чтобы в результате из маленьких семечек получить красивое здоровое растение, нужно проделать несколько немаловажных этапов при посадке. Для получения одного саженца потребуется посадить около 10-15 семечек.
Подготовка посадочного материала. Семечки замачивают во влажной ткани или укладывают в гидрогель. Держат во влажной среде до 2-4 суток, пока не появятся ростки.
Выбор почвы. Подготавливают питательный, обогащенный минералами грунт (3 части, дерновой земли и по 1 части листовой почвы, песка, перегнившего навоза). Если не получается собрать все компоненты, покупают готовый субстрат Биогумус или Роза.
Посадка. Пророщенные семечки первоначально сажают в небольшие стаканчики со слоем дренажа. Заглубляют семена на 4 см. Емкости до появления ростков накрывают полиэтиленом или стеклом для создания парникового эффекта.
Ставят емкости в теплом помещении, но защищая от попадания прямых солнечных лучей и сквозняков. Каждый день проверяют почву и при необходимости поливают, а также проветривают около 20-30 мин.
Правильный уход за молодыми ростками:
Чтобы молодые ростки быстро росли и активно развивались создают специальные условия. В помещении поддерживают температуру +15-20 С°. Для роста нужна повышенная влажность, поэтому молодые растения 2-3 раза в день опрыскивают.
Для молодых мандаринов критической является температура +12 С°. Растения остановятся в росте и развитии.
Освещения нужно много, но свет должен быть рассеянным.
После появления 2-3 настоящих листочков проводят первую перевалку в новый просторный горшок. На корнях сохраняют ком старой земли, чтобы дерево максимально быстро адаптировалось.
Весь период активного роста (до осени) вносят в почву удобрения. Используют органические и минеральные составы, которые предназначены для выращивания цитрусовых культур.
Важно поливать мандарины регулярно. Используют только отстоялую воду (не менее 3 суток). Летом поливают 1-2 раза в сутки, зимой – 2 раза в неделю. Особенно следят за состоянием почвы в период цветения и плодоношения.
По мере роста и развития крону формируют и стригут. Проводят процедуру ранней весной.
Прививка:
Выращивать мандарины можно не только в декоративных целях. С каждого дерева можно получать вкусные экологически безопасные плоды. Чтобы улучшить урожайность мандаринового дерева, делают прививку.
Выполняют прививку дереву, ствол которого достиг объема карандаша. Черенок берут у плодоносящего взрослого растения.
Красота и скорость роста мандаринового дерева зависит от правильности ухода. В целом, растение нетребовательно и прекрасно растет дома и при этом плодоносит.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о готовности «Северного потока-2» для поставки газа в Европу
Офис Зеленского зарегистрировал петицию о мирных переговорах Украины с РФ
Богомаз: дрон ВСУ атаковал КПП в Брянской области, ранив четырёх человек
Огородники рассказали, почему после выкопки чеснок может гнить
Express: заявление «Газпрома» по «Северному потоку» вызвало панику в Европе