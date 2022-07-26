Опытные хозяйки рассказали, как можно вырастить дома мандарин из косточки

Деревце мандаринов – удобно для выращивания дома растение. Ему не требуется сложный уход и условия.

Можно ли вырастить мандарин из косточки:

Чтобы вырастить это растение в домашних условиях из семечек необходимо создать все условия для комфортного роста.

Частый полив просто необходим. Он помогает вырасти деревцу с крепким иммунитетом. Для плодоношения и успешного роста влага необходима.

Чтобы дерево постоянно развивалось, каждый год мандарин пересаживают. Корням необходимо свободное место.

Для улучшения вкуса плодов необходимо регулярно подкармливать растение.

Скорость роста и высота домашнего дерево зависит от ухода. В условиях «неволи» мандарин вырастает до 1,5 м.

Правила посадки:

Чтобы в результате из маленьких семечек получить красивое здоровое растение, нужно проделать несколько немаловажных этапов при посадке. Для получения одного саженца потребуется посадить около 10-15 семечек.

Подготовка посадочного материала. Семечки замачивают во влажной ткани или укладывают в гидрогель. Держат во влажной среде до 2-4 суток, пока не появятся ростки.

Выбор почвы. Подготавливают питательный, обогащенный минералами грунт (3 части, дерновой земли и по 1 части листовой почвы, песка, перегнившего навоза). Если не получается собрать все компоненты, покупают готовый субстрат Биогумус или Роза.

Посадка. Пророщенные семечки первоначально сажают в небольшие стаканчики со слоем дренажа. Заглубляют семена на 4 см. Емкости до появления ростков накрывают полиэтиленом или стеклом для создания парникового эффекта.

Ставят емкости в теплом помещении, но защищая от попадания прямых солнечных лучей и сквозняков. Каждый день проверяют почву и при необходимости поливают, а также проветривают около 20-30 мин.

Правильный уход за молодыми ростками:

Чтобы молодые ростки быстро росли и активно развивались создают специальные условия. В помещении поддерживают температуру +15-20 С°. Для роста нужна повышенная влажность, поэтому молодые растения 2-3 раза в день опрыскивают.

Для молодых мандаринов критической является температура +12 С°. Растения остановятся в росте и развитии.

Освещения нужно много, но свет должен быть рассеянным.

После появления 2-3 настоящих листочков проводят первую перевалку в новый просторный горшок. На корнях сохраняют ком старой земли, чтобы дерево максимально быстро адаптировалось.

Весь период активного роста (до осени) вносят в почву удобрения. Используют органические и минеральные составы, которые предназначены для выращивания цитрусовых культур.

Важно поливать мандарины регулярно. Используют только отстоялую воду (не менее 3 суток). Летом поливают 1-2 раза в сутки, зимой – 2 раза в неделю. Особенно следят за состоянием почвы в период цветения и плодоношения.

По мере роста и развития крону формируют и стригут. Проводят процедуру ранней весной.

Прививка:

Выращивать мандарины можно не только в декоративных целях. С каждого дерева можно получать вкусные экологически безопасные плоды. Чтобы улучшить урожайность мандаринового дерева, делают прививку.

Выполняют прививку дереву, ствол которого достиг объема карандаша. Черенок берут у плодоносящего взрослого растения.

Красота и скорость роста мандаринового дерева зависит от правильности ухода. В целом, растение нетребовательно и прекрасно растет дома и при этом плодоносит.