Огородники рассказали, как вырастить огурцы на подоконнике зимой
Любой городской житель может вырастить огурцы, если у него есть свободный от цветов подоконник. Хорошо, если окно выходит на юг, юго-запад, но на крайний случай подойдет и северо-восточное.
Первая хитрость – сроки посадки:
Огурцы на подоконнике нормально развиваются, если световой день длится 10−12 часов, а темный период суток 5−6 часов. Семена можно сеять с сентября по февраль, если есть фитолампы и семейный бюджет не пострадает от дополнительных расходов на электроэнергию.
Модели ламп для квартир:
настольный фитосветильник Аламак на базе ярких светодиодов;
оконный фито светильник Мирзам на трех точечной присоске;
светодиодная лампа Васат.
Когда свободных средств на организацию дополнительного освещения нет, огурцы сажают в марте. С наступлением весны световой день заметно прибывает и на солнечном окне можно обойтись без длительного досвечивания. Лампу нужно включать только в пасмурную погоду и на пару часов вечером.
Вторая хитрость – сорт:
Урожай во многом зависит от выбора сорта, если посеять пчелоопыляемые огурцы, то куст не будет увешен плодами. Для посадки нужно покупать пакетики с семенами, на которых указано, что сорт (гибрид) ранний, партенокарпический. Таким огурцам не требуются опылители.
По последним отзывам себя хорошо показали:
Фурор F1;
Шоша F1;
Герольд F1.
Это гибриды от агрофирмы Партнер им для образования завязей пчелы не нужны. Урожай, при выращивании на подоконнике, радует. В каждой листовой пазухе завязываются огурчики.
Третья хитрость – технология посадки:
Для получения хорошего урожая огуречному кусту требуется большая емкость, заполненная плодородным грунтом. У растений, посаженных в маленькие горшки, еще до формирования плодов на листьях появляются симптомы дефицита макроэлементов – сухая каемка на листьях напоминающая ожог.
Минимальный объем емкости для выращивания огурцов на подоконнике – 6−8 л.
Состав качественного грунта для выращивания огурцов на подоконнике:
5 л торфяного почвогрунта;
2 л биогумуса;
1 л вермикулита;
200 мл диатомита, если его нет, то циалита.
В емкости нужно проделать несколько отверстий, на дно насыпать дренаж. Компоненты смеси тщательно перемешать. На дно лунки положить 3 таблетки биологического фунгицида Глиокладин.
Препарат защитит корневую систему от гнили. Почву хорошо увлажнить, в лунку положить 3 семечка, засыпать слоем 1 см. Чтобы почва не пересыхала, верх горшка затянуть пищевой пленкой.
Четвертая хитрость – уход:
Огурцы на подоконнике растут в ограниченном объеме грунта, поэтому для получения урожая их формируют в один стебель – регулярно удаляют пасынки из пазух. Поливают растения отстоянной водой комнатной температуры. Стебель подвязывают к опоре – пластиковому колышку, когда он отрастает до 1,5 м, макушку прищипывают.
Огурцам зимой на подоконнике комфортно при температуре 25 ℃.
Рядом с рассадой ставят бытовой увлажнитель воздуха, если его нет, накидывают на батарею центрального отопления влажное полотенце.
Цветущие растения подкармливают по листу питательным раствором:
в 1 л воды насыпают 1 ст. л. сухого биогумуса;
24 часа настаивают, перед употреблением процеживают;
добавляют жидкое калийное гуминовое удобрение (по инструкции) и биопрепараты Гамаир + Алирин.
Кто не приемлет химию, тот подкармливает огурцы на подоконнике народными способами. Настаивает банановые корки, золу, корки старого хлеба и поливает под корень.
Опубликовано: Ангелина Крент
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