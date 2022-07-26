Огородники рассказали, как правильно хранить жидкие и сыпучие удобрения зимой

Если после прошлого дачного сезона остались удобрения, не стоит сразу их выбрасывать.

Минеральные и химические удобрения:

У подобных веществ есть свойства впитывать влагу и постепенно отсыревать. Подобные составы нужно хранить исключительно в закрытых помещениях без сквозняков и с минимальным уровнем влажности (максимум 40%). Оптимальной температурой считают интервал +0…+25 Сo.

Хранить в жилых помещениях не стоит, так как они источают определенный запах, что может нанести вред здоровью человека и питомцев. Большинство минеральных подкормок огнеопасно. При хранении учитывают и это свойство.

Если отдельного помещения нет, то в крайнем случае, допускается тщательно упаковать.

Сухие удобрения:

Если с осени остались сухие удобрения в закрытой фирменной упаковке, то они не испортятся при любой температуре и уровне влажности. А вот для составов в открытых пакетах создают специальные условия, выбирая помещение, где сухо и тепло.

Если все же удобрения отсырели и в них попала влага, они станут плотным каменным комком. Использовать такое вещество очень сложно. Но при необходимости можно раздробить ком.

Жидкие удобрения:

Согласно рекомендациям производителей, жидкие питательные составы прекрасно хранятся на холоде. Но все же их следует поставить в помещение с температурой не ниже нуля.

Если оставить такой состав на улице, то от мороза емкость лопается, а жидкость вытекает.

Органические и микробиологические составы:

С органическими продуктами (куриный помет, навоз, компост) все немного проще. Их допускается хранить на открытом воздухе. Из-за неприятного запаха размешают кучи вдали от дома.

Чтобы органические составы не потеряли питательных свойств, их защищают от дождя, снега и ветра. Распространенный укрывной материал – пленка.

Чтобы стимуляторы роста и микробиологические добавки сохранили свойства, строго соблюдают рекомендации производителей. Оптимальной считается температура +3-+5 Со. Подобные условия обеспечивают в холодильнике.

Правильная организация условий хранения позволяют сохранить все питательные свойства веществ, которые останутся с прошедшего огородного сезона.