МВФ понизил прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 3,2%

Российская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось от санкций, подчеркивает в отчете международная организация.

Мировая экономика попала в шторм потрясений и неопределенностей, пытаясь оправиться от Covid-19, заявил в своем сообщении МВФ, который пересмотрел свои прогнозы роста экономики в сторону понижения и предупредил о многих наблюдаемых рисках.

«Глобальная экономика, все еще не оправившаяся от пандемии и российского вторжения в Украину, сталкивается со все более мрачными и неопределенными перспективами», — отмечает главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринша в своем блоге.

«Многие риски », упомянутые МВФ в своих последних апрельских прогнозах , начали материализоваться», - предупредил он, и добавил, что «мир вскоре может оказаться на грани глобальной рецессии, всего через два года после последней из них».

Следовательно, глобальный рост в настоящее время ожидается только на уровне 3,2% в 2022 году, то есть на 0,4 пункта меньше, чем ожидалось в апреле.

«Это отражает замедление роста в трех крупнейших экономиках мира — США, Китае и зоне евро — с важными последствиями для глобальных перспектив», — отмечает Пьер-Оливье Гуринша.

Прогноз роста для США на этот год снижен на 1,4 пункта по сравнению с апрелем, до 2,3%, из-за «более слабого роста в начале года» и последствий высокой инфляции.

Китай зафиксировал замедление «больше, чем ожидалось», с ростом на 3,3% (-1,1 пункта) из-за локдауна и «обострения кризиса недвижимости».

Прогноз роста еврозоны снижен всего на 0,2 пункта, до 2,6%, под давлением Германии, Франции и Испании, в том числе из-за войны на Украине.