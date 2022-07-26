МВФ понизил прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 3,2%
Российская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось от санкций, подчеркивает в отчете международная организация.
Мировая экономика попала в шторм потрясений и неопределенностей, пытаясь оправиться от Covid-19, заявил в своем сообщении МВФ, который пересмотрел свои прогнозы роста экономики в сторону понижения и предупредил о многих наблюдаемых рисках.
«Глобальная экономика, все еще не оправившаяся от пандемии и российского вторжения в Украину, сталкивается со все более мрачными и неопределенными перспективами», — отмечает главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринша в своем блоге.
«Многие риски », упомянутые МВФ в своих последних апрельских прогнозах , начали материализоваться», - предупредил он, и добавил, что «мир вскоре может оказаться на грани глобальной рецессии, всего через два года после последней из них».
Следовательно, глобальный рост в настоящее время ожидается только на уровне 3,2% в 2022 году, то есть на 0,4 пункта меньше, чем ожидалось в апреле.
«Это отражает замедление роста в трех крупнейших экономиках мира — США, Китае и зоне евро — с важными последствиями для глобальных перспектив», — отмечает Пьер-Оливье Гуринша.
Прогноз роста для США на этот год снижен на 1,4 пункта по сравнению с апрелем, до 2,3%, из-за «более слабого роста в начале года» и последствий высокой инфляции.
Китай зафиксировал замедление «больше, чем ожидалось», с ростом на 3,3% (-1,1 пункта) из-за локдауна и «обострения кризиса недвижимости».
Прогноз роста еврозоны снижен всего на 0,2 пункта, до 2,6%, под давлением Германии, Франции и Испании, в том числе из-за войны на Украине.
Опубликовано: Тарас Медведев
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