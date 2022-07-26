Огородники рассказали, почему не следует сушить картофельные очистки на батарее

Выращивая овощи, фрукты и комнатные цветы, стараются использовать натуральные удобрения, органику. Для ее приготовления используют скошенную траву и сорняки, навоз, пищевые отходы.

Заготовка картофельной кожуры:

Если собирать очистки и складывать их в мешок — например, на балконе или в кладовке, они просто сгниют.

Их нужно правильно подготовить:

Промыть и просушить, разложив в 1 слой при комнатной температуре.

Просушка на воздухе занимает 2-3 недели, в квартире — 7-10 дней. Удобрение готово, когда оно станет хрупким и начнет ломаться.

Очистки можно заморозить, а потом хранить в неотапливаемом помещении.

Картофельные шкурку и кожуру других фруктов и овощей можно сразу же ссыпать в компостную яму. На следующий год они перегниют, и их можно использовать, как удобрения.

Весною или летом, чтобы не хранить шкурки, из них делают настой. Заполняют на 1/3 емкость, заливают кипятком, оставляют на 3-4 дня. Для прикорневого полива разводят 1 л в ведре воды. А кашицу, оставшуюся на дне, добавляют при высадке рассады.

Почему нельзя сушить картофельные шкурки на батарее:

Чтобы картофельные очистки быстрее подсохли, их часто раскладывают на батарее. Но при нагревании выше 40°С происходит процесс частичной декстринизации крахмала. А именно за него удобрения и ценятся. В почве он трансформируется в азотные удобрения, которые легко усваиваются растениями.

При термообработке распадаются и другие полезные вещества.

Если шкурки сушат на батарее, то их следует раскладывать на одеяле или полотенце, сложенном в несколько слоев, и застеленном пергаментом. Такой же эффект достигается, если разложить в кухне на столе.

Еще один способ ускорения — духовка. Условия, при которых в очистках картофеля сохраняются полезные вещества: температура 40°С и слегка приоткрытая дверца. Такой же режим обеспечивает электросушилка для овощей.

Натуральные удобрения из картофельных шкурок в виде настоя или кашицы используют:

для смородины всех видов;

огурцов;

капусты;

тыквы;

домашних растений.

Но важно соблюдать одно правило. Настой процеживают, чтобы в нем не осталось кусочков шкурок, а их — в свою очередь — измельчают, и только потом вносят при перекопке грядки, или подкармливают саженцы, закладывая при посадке в лунки.